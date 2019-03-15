Срочный или бессрочный? В договорах найма сам черт ногу сломит

Между срочным и бессрочным договором особой разницы нет, но почему и когда следует предпочесть один другому, рассказывает аналитик Тыну Тоомпарк.

В интересах наймодателя заключить договор найма на длительное время. Этим он обеспечивает себе получение постоянного дохода, а также отсутствие проблем, связанных с поиском нового квартиранта и необходимостью в момент простоя самому оплачивать счета.

Однако следует учитывать, что доход от долгосрочного найма ниже, чем от краткосрочного. Ежемесячный платеж по договору найма, рассчитанному на три месяца, может быть на 30-50% выше, чем во время годового периода найма. Поэтому наймодатель, или инвестор, заключающий краткосрочные договоры найма, может зарабатывать в два-три раза больше, чем сдающий жилье внаем надолго. Но при этом нагрузка на собственника недвижимости увеличивается, что совершенно логично.

Обычно договор найма заключается на один год. Если за этот период времени выясняется, что наниматель - пунктуальный и порядочный человек, можно заключить новый срочный договор и тоже на один год. Альтернативным вариантом является заключение бессрочного договора, что дает сторонам больше свободы для его расторжения. Термин "бессрочный" в данном контексте следует читать не как "не имеющий срока давности", как думают многие, а как "неопределенный по времени".

Если годовой договор найма не продлевать, он по истечении срока действия может стать бессрочным, то есть может быть расторгнут с уведомлением за три месяца.