Жребий Лиги чемпионов принес смертельные пары

B штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка решающих матчей Лиги чемпионов.
Лига чемпионов
1/4 финала
Ливерпуль Англия – Порту Португалия
Аякс Голландия – Ювентус Италия
Барселона Испания – Манчестер Юнайтед Англия
Тоттенхэм Англия – Манчестер Сити Англия
1/2 финала
Тоттенхэм / Манчестер Сити – Аякс / Ювентус
Барселона / Манчестер Юнайтед – Ливерпуль / Порту
Первые матчи 1/4 финала состоятся 9/10 апреля, ответные – 16/17 апреля.
Первые матчи 1/2 финала пройдут 30 апреля/1 мая, ответные – 7/8 мая.
Финал состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Метрополитано».