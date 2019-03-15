Пт, 15.03.2019
Простите, я бабушка. Я не чика, я бабушка! Керсти Кальюлайд

Жребий Лиги чемпионов принес смертельные пары

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Meistrite liiga võidutrofee.

ФОТО: FABRICE COFFRINI / AFP

B штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка решающих матчей Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

1/4 финала

Ливерпуль Англия – Порту Португалия

Аякс Голландия – Ювентус Италия

Барселона Испания – Манчестер Юнайтед Англия

Тоттенхэм Англия – Манчестер Сити Англия

1/2 финала

Тоттенхэм / Манчестер Сити – Аякс / Ювентус

Барселона / Манчестер Юнайтед – Ливерпуль / Порту

Первые матчи 1/4 финала состоятся 9/10 апреля, ответные – 16/17 апреля.

Первые матчи 1/2 финала пройдут  30 апреля/1 мая, ответные – 7/8 мая.

Финал состоится 1 июня в Мадриде на стадионе «Метрополитано».

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