Москву окружат плавучими поселками

В настоящее время проект строительства поселения находится на финальной стадии согласования, сообщила собеседница агентства. «После получения всей необходимой документации мы сможем развернуть инфраструктуру поселка уже через три недели, — отметила она. — Ориентировочно это может произойти уже к июню. Все необходимые комплектующие уже есть».

Согласно планам, стартовая емкость поселка составит десять хаусботов (самоходных домов на воде). Впоследствии она может быть увеличена до 30. Всего в период с 2019-го по 2021 год в акваториях около столицы возведут пять подобных поселений, добавила представительница застройщика.