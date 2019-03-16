Сб, 16.03.2019
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Москву окружат плавучими поселками

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Москва. Иллюстративное фото.

ФОТО: Vladimir Astapkovich/Sputnik

Первый плавучий поселок может появиться в акватории Химкинского водохранилища близ российской столицы в июне 2019 года, сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство «Москва» и компанию, разработавшую проект.

В настоящее время проект строительства поселения находится на финальной стадии согласования, сообщила собеседница агентства. «После получения всей необходимой документации мы сможем развернуть инфраструктуру поселка уже через три недели, — отметила она. — Ориентировочно это может произойти уже к июню. Все необходимые комплектующие уже есть».

Согласно планам, стартовая емкость поселка составит десять хаусботов (самоходных домов на воде). Впоследствии она может быть увеличена до 30. Всего в период с 2019-го по 2021 год в акваториях около столицы возведут пять подобных поселений, добавила представительница застройщика.

Осенью 2018 года сообщалось, что каждый из плавучих поселков, планируемых к строительству в Подмосковье, будет рассчитан на 15-30 хаусботов площадью от 100 до 160 квадратных метров. Парковки и сопутствующую инфраструктуру разместят на берегу.

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