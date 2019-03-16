Два самолета опасно сблизились в московском аэропорту

"Накануне вечером грузовой Boeing 747 британской авиакомпании не смог с первой попытки приземлиться в "Шереметьево" и начал заход на второй круг, предположительно не учтя при маневре взлетавший вблизи пассажирский лайнер Москва-Пекин", - сказал собеседник агентства.