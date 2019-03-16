Два самолета опасно сблизились в московском аэропорту

Грузовой Boeing британской авиакомпании при уходе на второй круг в московском аэропорту "Шереметьево" опасно приблизился к взлетавшему пассажирскому авиалайнеру, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.
"Накануне вечером грузовой Boeing 747 британской авиакомпании не смог с первой попытки приземлиться в "Шереметьево" и начал заход на второй круг, предположительно не учтя при маневре взлетавший вблизи пассажирский лайнер Москва-Пекин", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что сработала система предупреждения об опасном сближении и самолетам удалось благополучно разойтись. Никто не пострадал.