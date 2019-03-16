Сб, 16.03.2019
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Два самолета опасно сблизились в московском аэропорту

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Аэропорт "Шереметьево". Снимок иллюстративный.

ФОТО: Reuters / Scanpix

Грузовой Boeing британской авиакомпании при уходе на второй круг в московском аэропорту "Шереметьево" опасно приблизился к взлетавшему пассажирскому авиалайнеру, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

"Накануне вечером грузовой Boeing 747 британской авиакомпании не смог с первой попытки приземлиться в "Шереметьево" и начал заход на второй круг, предположительно не учтя при маневре взлетавший вблизи пассажирский лайнер Москва-Пекин", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сработала система предупреждения об опасном сближении и самолетам удалось благополучно разойтись. Никто не пострадал.

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