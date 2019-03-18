Истории воспитанников спецшколы. «Если бы я был не здесь, меня бы уже где-то прихлопнули наркотики»

Ученик 10

Четыре с половиной месяца в спецшколе

«Прежде чем попасть сюда я ходил в обычную школу, но чаще всего бродил по улицам с друзьями и воровал. Польза от этой школы заключается в том, что я заканчиваю восьмой класс и больше не ворую, и не употребляю наркотики так часто, как раньше. Но, когда езжу домой в гости, то все же принимаю наркотики, поскольку иногда это кажется нормальным.

Тут я ходил в школу четыре с половиной месяца и все это время не воровал и не принимал много наркотиков».

В большинстве своем это - дети из неблагополучных семей и детских домов, а в спецшколу они попали или после уголовного дела, или через местное самоуправление. Их биографию в школе узнают еще до того, как они успевают перешагнуть ее порог.

Дальше начинается составление одной картины понимания. История каждого ребенка отличается и к им нужен индивидуальный подход. Пытаются, иногда не получается. Универсального решения нет.

Иногда, когда наступает время поехать домой в гости, кто-то из молодых людей не хочет ехать. У них или нет дома, или дома их не ждет ничего хорошего. Для того чтобы ребенка отпусти на выходные домой, местное самоуправление должно подать ходатайство. По некоторым детям таких ходатайств не поступает.

Согласно полицейской статистике, прошлый год в Каагвереской школе был одним из самых спокойных за последние годы. Если годом ранее полиция получила из школы 180 заявлений в отношении ее воспитанников, то в прошлом их было всего 53. Но такой спокойной жизнь в коридорах спецшколы была не всегда.

Пять лет назад в инфопотоке появилась кричащая новость о том, что воспитанники Тапаской спецшколы устроили дебош и совершили побег. Мы видели фотографии разбитых стекол в дверях, от плитки в ванной комнате не осталось ничего.

В 2017 году мы писали о молодых людях, сбежавших из Каагвереской спецшколы, которые бродили из деревни в деревню. Тогда одни работник анонимно признался, что система просто не работает и не остается ничего другого, как, держать руки в карманах и смотреть на царящую в школе иерархию.

В Министерстве образования заверяют, что время турбулентности прошло и сейчас в Каагвере лучше за все годы положение.