Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 2003-й

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.
Частные жилые дома, построенные на улице Сеэдри в Пярну в 2003 году, названы самыми интересными строениями того периода. Архитектор: Калле Веллевоог (JVR AB), 2000–2001. Конструктор: Яан Порт. Подрядчики: Eston Ehitus AS, Harju Ehitus AS, Koger & Partnerid AS, LeviEhitus OÜ, 2002–2003
Построенные как символ экономического процветания виллы площадью 200–400 м2 были изначально предназначены для состоятельных предпринимателей. Чистота эксперимента была обеспечена: в эти дома должны были переехать и сами девелоперы, а перед покупателями было поставлено исключительное условие - проект дома должен быть заказан в одном и том же месте. При выборе стиля предпочтение отдали ставшему уже синонимом хорошего вкуса и успеха неофункционализму. Кстати, белые виллы формируют облик Пярну, где до второй мировой войны с маркетинговой точки зрения осознанно культивировали светлую купальную архитектуру, как очень естественное и в то же время шикарное космополитическое сочетание цвета и силуэта.