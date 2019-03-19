Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 2003-й

Построенные как символ экономического процветания виллы площадью 200–400 м2 были изначально предназначены для состоятельных предпринимателей. Чистота эксперимента была обеспечена: в эти дома должны были переехать и сами девелоперы, а перед покупателями было поставлено исключительное условие - проект дома должен быть заказан в одном и том же месте. При выборе стиля предпочтение отдали ставшему уже синонимом хорошего вкуса и успеха неофункционализму. Кстати, белые виллы формируют облик Пярну, где до второй мировой войны с маркетинговой точки зрения осознанно культивировали светлую купальную архитектуру, как очень естественное и в то же время шикарное космополитическое сочетание цвета и силуэта.