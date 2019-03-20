Ратас: возможно, придется урезать госбюджет

"Предварительная оценка Министерства финансов такова, что картина становится сложнее или хуже, чем прогнозировалось. То, как это точнее сформируется, пока говорить рано",- сказал премьер в среду в программе "В студии премьер-министр" радиостанции Vikerraadio.

По словам Ратаса, весенний прогноз Министерства финансов прояснит, придется ли урезать государственный бюджет. "Государство всегда рассматривает свой бюджет осенью, теперь вопрос в том, какую информацию в конце концов даст Министерство финансов. Сегодня здесь в этой программе нельзя категорически утверждать, что мы идем к изменениям в бюджете",- сказал премьер-министр.