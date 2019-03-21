Фото: в Таллинне продается удостоенный высокой награды частный дом

С нетерпением ждет новых хозяев отличный дом, построенный по проекту архитектора Яака Хуймеринда. В 2000-м году дом получил титул "Самый красивый дом года", написано в объявлении, размещенном на портале недвижимости City24.ee.

ФОТО: city24.ee

Технические решения дома и его грамотное расположение на участке делает практически незаметным шум, доносящийся с бульвара Кадака. Дом построен из силикатного кирпича, межэтажные перекрытия изготовлены из монолитного бетона, крыша - из вальцованной жести, а трехслойные дерево-алюминиевые стеклопакеты финского типа дополнительно защищают от шума. На полу - натуральный наборный паркет.

ФОТО: city24.ee

Дом построен в 2000-м году и проектировался для большшй семьи. На первом этаже находятся гостиная и две спальни, одна из которых используется как библиотека, а вторая как комната для хобби. Однако их можно легко превратить в спальни.

ФОТО: city24.ee

Гостиная с камином достаточно просторна, но ее визуально увеличивает открытый вплоть до балок потолок. Кухня находится отдельно, в нее ведет проход из прихожей, но при желании можно установить и раздвижную дверь. Помещение бани соединено с террасой.

ФОТО: city24.ee

Алонировка второго этажа традиционна: три спальни, самая большая из которых - с гардеробной, ванная с туалетом и балкон. На втором этаже также имеется выход на чердак, который используется как кладовая. В доме масляное отопление, причем первый этаж обогревается при помощи водяных труб под полом, а второй - радиаторами.

ФОТО: city24.ee

Земельный участок ухожен с любовью и заботой, в соответствии с разработанным проектом. Имеются декоративные деревья и кустарники, летом сад очень красив. Есть даже маленькая игровая площадка для детей.

ФОТО: city24.ee