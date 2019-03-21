Чт, 21.03.2019
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Финская компания сокращает сотрудников и переводит часть рабочих мест в Таллинн

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Postipakk.

ФОТО: SCANPIX

Финская почтовая фирма Posti сообщила в четверг, что сокращает 59 сотрудников вместо ранее ожидаемых 106, а также переводит часть рабочих мест из Финляндии в другие страны, в том числе и в Эстонию, передает Postimees.

Фирма отмечает, что в течение последних десяти лет число бумажных писем уменьшилось на половину, а количество бумажных газет снизилось на уровень 1950-х годов. Поэтому фирма вынуждена сократить расходы примерно на 150-200 миллионов евро.

«Сделали распоряжение найти эффективные способы и возможности использовать технологические решения. Нашим клиентам необходимо получить от нас цифровые возможности и способность отвечать их быстро меняющимся потребностям», - сказал финансовый директор Posti Том Янссон.

Одним из пунктов переговоров по реструктуризации был Центр обслуживания Posti, который работает в Финляндии, а также в Эстонии, Швеции, Норвегии, Латвии и Литве.

По словам Янссона, в Таллинне на данный момент планируется создать 14 новых рабочих мест. Он отметил, что во время реформы хотят поддержать работников и в том числе им будет предложена возможность переезда в Таллинн.

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