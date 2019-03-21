Михаил Кылварт: ответственность за будущее правительства несут все политики

"Ответственность за будущее переговоров, будь они коалиционные или докоалиционные, ответственность за будущее правительства, и в принципе за будущее Эстонской Республики несут не русские политики, а мы все вместе", – считает вице-председатель Центристской партии Михаил Кылварт.

"Жаль, что коллега Раймонд перенял риторику политических оппонентов и стал делить нас на "крылья" по национальному признаку. Если бы я следовал его логике, то обязательно спросил бы: "А не хотите ли, дорогие эстонцы, сами решить проблему EKRE?". Но это противоречит моим убеждениям также, как риторика EKRE", – написал на своей странице в Facebook Кылварт.