Чт, 21.03.2019
Простите, я бабушка. Я не чика, я бабушка! Керсти Кальюлайд
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Михаил Кылварт: ответственность за будущее правительства несут все политики

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Михаил Кылварт (Центристская партия) по результатам выборов показал второй результат по всей Эстонии, уступив лишь Кае Каллас (Партия реформ).

ФОТО: Sander Ilvest

Михаил Кылварт выразил сожаление в связи с тем, что его однопартиец Раймонд Кальюлайд начал делить членов партии по национальному признаку, передает rus.err.ee.

"Ответственность за будущее переговоров, будь они коалиционные или докоалиционные, ответственность за будущее правительства, и в принципе за будущее Эстонской Республики несут не русские политики, а мы все вместе", – считает вице-председатель Центристской партии Михаил Кылварт.

"Жаль, что коллега Раймонд перенял риторику политических оппонентов и стал делить нас на "крылья" по национальному признаку. Если бы я следовал его логике, то обязательно спросил бы: "А не хотите ли, дорогие эстонцы, сами решить проблему EKRE?". Но это противоречит моим убеждениям также, как риторика EKRE", – написал на своей странице в Facebook Кылварт.

По его мнению, раскол Центристской партии может привести к тому, что исчезнет последняя политическая сила, которая защищает интересы русскоязычного населения.

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