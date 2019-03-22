Определена стоимость всей недвижимости России

Как заявила глава Росреестра Виктория Абрамченко на заседании коллегии Росреестра в четверг, 21 марта, в РФ официально зарегистрировано порядка 160 миллионов объектов недвижимости. Только все земельные участки России стоят примерно 124 триллиона рублей, отметила она. Для сравнения — доходная часть бюджета страны на 2019 год не превышает 20 триллионов рублей.

Глава Росреестра также заявила, что подконтрольное ей ведомство в 2018 году обеспечило поступление в госбюджет 38,6 миллиарда рублей.