Эстонец, который приплыл в Великобританию на набитой кокаином яхте, признан виновным

Суд в четверг признал граждан Британии 64-летнего Найджела Кларка и 59-летнего Дина Уотерса, а также 27-летнего гражданина Голландии Раймонда Дейкстра виновными в контабанде наркотических веществ. 49-летний гражданин Эстонии Ричард Муст и 21-летний гражданин Латвии Волдемарс Гайлис уже ранее признали себя виновными, пишет Postimees со ссылкой на британское агенство National Crime Agency.

Таким образом, вся пятерка признана виновной, суд примет решение о размере наказания на следующей неделе, 26 марта.

Погранохрана Британии и полицейские задержали 18-метровый катамаран Nomad 29 августа прошлого года. Яхта отправилась в путь в начале августа из Суринама, Южной Америки. Яхту сопровидили до порта, где задержали находившихся на борту капитана Ричарда Муста, латвийца Водемарса Гайлиса и голландца Раймонда Дейкстра.

В ходе обысков на судне было найдено более 1400 кг кокаина, примерная стоимость наркотиков составляет 112 миллионов фунтов (около 130 миллионов евро).