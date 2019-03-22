Глава департамента: Таллинн не должен быть городом, который перекроили пьяные советские летчицы

Фьюк считает, что нужно полностью восстановить довоенный облик улицы Харью и заново отстроить дома, поскольку, если оставить пространство незастроенным, это, по его мнению, будет означать, что мы смирились с делом рук советских военных.

"Ценность Старого города Таллинна, делающая его уникальным в культурном пространстве европейских городов, прежде всего, заключается в том, что практически полностью сохранилась система кварталов. Это означает, что в случае Старого города важны не только и не столько единичные здания, сколько целостная система кварталов, внутренних дворов и фасадных стен", - заметил Фьюк.

"Проще говоря: мы заменяем нашу, так сказать, ганзейскую строительную традицию городом, который перекроили пьяные советские летчицы", - добавил он.