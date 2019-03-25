Спецпрокурор США Мюллер не обнаружил сговора Трампа с Кремлем

При этом в докладе, как пишет Барр, не отрицается факт вмешательства России в президентские выборы 2016 года, однако доказательств связи этой деятельности с командой Трампа обнаружено не было, пишет DW.com. Вмешательство в выборы происходило, по данным спецпрокурора, двумя способами - через "Агентство интернет-расследований", которое связывают со структурами бизнесмена Евгения Пригожина, и через хакерские атаки.

Вторая часть доклада была посвящена подозрениям, что Дональд Трамп в ходе расследования мог препятствовать правосудию. Несмотря на то, что спецпрокурор Мюллер отказался выдвинуть обвинения против Трампа, окончательного решения по этому вопросу вынесено не было. "Хотя в этом докладе и не делается вывод о том, что президент совершил преступление, документ также не освобождает его от ответственности", - говорится в нем.

Расследование о связах Трампа с РФ велось с мая 2017 года

Роберт Мюллер с мая 2017 года расследовал предполагаемое вмешательство России в кампанию по выборам президента США в 2016 году на стороне действующего главы государства, а также возможный сговор между командой Трампа и Москвой.

Мандат спецпрокурора предусматривает, что Мюллер по итогам работы должен отчитаться перед генпрокурором и министром юстиции США Уильямом Барром. Последний ранее уже давал понять, что Минюст выступает против того, чтобы компрометирующая информация была обнародована до предъявления официальных обвинений.