Технологии ограничения скорости, по всей видимости, с 2022 года станут обязательными для всех автомобилей, продающихся в Евросоюзе. Европейская комиссия предварительно приняла соответствующие нормы.
Сторонники этих мер говорят, что они могут спасти тысячи жизней. Евросоюз ставит цель сократить смертность на дорогах до нуля к 2050 году.
Благотворительная организация Brake назвала одобрение новых норм ЕС историческим событием и призвала Британию ввести такие же меры после Брекзита, но транспортное ведомство Соединенного Королевства ответило, что «немного скорости» все же полезно при обгоне или выезде на автомагистраль.
По новым правилам европейские автомобили в обязательном порядке должны будут оснащаться системой «умной» коррекции скорости (ISA), усовершенствованными экстренными тормозами и технологией, которая будет препятствовать выезду автомобиля за пределы своей полосы.
«Каждый год на наших дорогах гибнет до 25 тысяч человек. Причина абсолютного большинства этих происшествий - человеческий фактор», - заявила еврокомиссар Эльжбета Беньковска.