В Британии по статистике на дорогах каждый год гибнет около 1700 человек. По данным Brake, примерно к каждой четвертой смерти приводит превышение скорости.

«Это исторический день для безопасности на дорогах. Эти меры приедут к самому большому прорыву в этой области в нынешнем веке», - сказал представитель организации Джошуа Харрис.

Среди других мер безопасности, которые планируется сделать обязательными для европейских автомобилей, грузовиков и автобусов, называют систему предупреждения о том, что водитель засыпает или чем-то отвлечен - например, смартфоном, а также бортовым самописцем, аналогичным «черному ящику» в самолетах, чтобы в случае аварии было легче разобраться.

Кроме того водителям автобусов и грузовиков обещают, что у них благодаря новым технологиям больше не будет «слепых зон».

«Правая нога водителя»

К 2038 году количество серьезных травм при ДТП должно уменьшиться на 140 тысяч. Европейское агентство по транспортной безопасности одобряет эти планы. Однако окончательно принять нормы смогут только через несколько месяцев.

Глава британского автомобильного ведомства Эдмунд Кинг, комментируя новость, согласился, что новые технологии могут спасти жизни, и добавил, что автономные системы экстренного торможения уже успели себя зарекомендовать.

«Если говорить об умной адаптации скорости, то все не так ясно. Лучший ограничитель скорости - правая нога водителя», - говорит он.

«Правильная скорость зачастую ниже установленного предела, например, когда вы едете мимо школы или неподалеку дети. Но с системой ограничения появляется соблазн ехать на пределе дозволенного», - говорит он.