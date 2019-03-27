Европарламент предложил создать европейскую финансовую полицию и разведку

Предложения включают безотложную разработку Еврокомиссией создания европейской финансовой полиции и европейского подразделения финансовой разведки. Предлагается также создание специального органа по борьбе с отмыванием денег и создание в ООН налогового органа всемирного уровня.

Рекомендации были приняты подавляющим большинством - 505 голосов "за", 63 "против", при этом 87 евродепутатов воздержались. Документ в течение года готовила специальная комиссия.

Рекомендации предлагают перестроить систему борьбы против финансовой преступности, мошенничества, уклонения от уплаты налогов, в частности, путем значительного улучшения сотрудничества во всех областях между соответствующими многочисленными администрациями, создания новых органов на европейском и мировом уровне.

В документе говорится, что семь стран ЕС - Бельгия, Венгрия, Ирландия, Кипр, Люксембург, Мальта и Нидерланды - имеют определенные характеристики налоговых раев и облегчают агрессивное налоговое планирование.

Рекомендации призывают постепенно запретить "золотые визы" и "золотые паспорта", выдаваемые богатым иностранцам Мальтой и Кипром.