Сеэдер: в идеале коалиционный договор должен появиться до следующего четверга

Сеэдер выразил надежду, что к следующему четвергу договорятся и по персонам, поскольку тогда Рийгикогу сможет выбрать себе спикера и его заместителей.

В среду коалиционные переговоры продолжались до глубокой ночи, но, по словам Сеэдера, удалось существенно продвинуться по сложным вопросам. Переговорщики договорились, что они не будут разглашать преддоговоренности до того, как будет достигнут консенсус по всем делам, за которыми появится договор целиком.

По словам Сеэдера, четверг уйдет на формулирование и оформление текстов, в пятницу продолжатся переговоры по существу, к субботе заключить договор не успеют, поскольку не решена окончательно вся финансовая сторона.