FILE PHOTO: Silhouettes of mobile users are seen next to a screen projection of Facebook logo in this picture illustration taken March 28, 2018. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo ФОТО: DADO RUVIC / REUTERS

Социальная сеть Facebook объявила о введении запрета на публикации, имеющие отношение к белому национализму и сепаратизму. Власти Новой Зеландии поддержали эту меру.

Как отмечается в заявлении компании, посты с восхвалением превосходства белой расы банятся в соцсети уже давно, однако в этот термин ранее не было включено понятие белого национализма.

После трех месяцев консультаций с экспертами руководство соцсети решило, что эти понятия неотделимы друг от друга.

"В дальнейшем мы не потерпим проявлений поддержки или положительной оценки белого национализма и сепаратизма. При этом люди смогут и далее демонстрировать гордость за свое этническое наследие", - пояснили в соцсети.

Такие меры компания вводит после трагедии в Новой Зеландии, где 15 марта вооруженный мужчина устроил стрельбу в двух мечетях, в результате которой погибли 50 человек.

Позднее полиция арестовала 28-летнего гражданина Австралии, который незадолго до нападения опубликовал 37-страничный манифест "Великая замена", где развивал идею "белого геноцида".

Нападавший вел прямую интернет-трансляцию нападения в "Фейсбуке". Видеозапись была заблокирована, но успела набрать более 4 тысяч просмотров. В соцсети сообщили, что за 24 часа было заблокировано более 1,2 млн копий видеозаписи.

Власти Новой Зеландии одобрили новый запрет со стороны Facebook.

"Эти категории (белый национализм и сепаратизм), пожалуй, всегда должны быть учтены в правилах сообщества, касающихся разжигания ненависти. Тем не менее это положительный момент, что (соцсеть) сделала уточнение после нападения в Крайстчерч", - сказала премьер-министр страны Джасинда Ардерн.