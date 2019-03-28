Раймонд Кальюлайд может покинуть Центристскую партию

«Если Центристская партия откажется от идеи создания коалиции с EKRE, либо если эти переговоры сами собой зайдут в тупик, то это будет замечательно. Но если ЦП все же пригласит EKRE в правительство, то мне, конечно, придется серьезно взвесить возможность своего дальнейшего пребывания в партии», - написал Кальюлайд в своем блоге.

«Я очень огорчен, что один из вице-председателей партии (Яанус Карилайд — прим.ред.) вместо того, чтобы вести аргументированный диалог, сказал, что он советует мне вступить в какую-нибудь другую партию и даже готов немедленно написать мне рекомендательное письмо. Также я огорчен тем, что один пиарщик (Янек Мягги - прим.ред.), вступивший в партию только из-за того, что ему предложили должность министра, обвиняет меня в неэтичном поведении, так как я выступил с критикой коалиционных переговоров», - продолжает Кальюлайд.

По его словам, сейчас он вовсе не планирует менять партию. «Говорят, что я готовлюсь сменить партию и бог знает что еще. Но это не так. Я верю в ценности, которые представляет Центристская партия и, естественно, надеюсь там остаться. Но найду ли я общий язык с партией, которая находит общий язык с радикалами? - задается вопросом он. - Также я должен хорошо подумать, стоит ли мне в данной ситуации идти в Рийгикогу, или нет. Если я вступлю в должность депутата Рийгикогу и откажусь поддерживать коалицию, в состав которой входят EKRE, то меня начнут обвинять в нечестности – дескать, раз я баллотировался по списку Центристской партии, то обязан выполнять решения партии. Но что если эти решения – ошибочны? Ведь это подтверждают и результаты социологических опросов».

«Если я не пойду в Рийгикогу и уступлю место замещающему члену, то многие мои избиратели, настроенные против EKRE, скажут, что я их подвел. И будут правы.

Естественно, я должен еще раз подумать о выборах в Европарламент. Где я смогу лучше представлять интересы своих избирателей – в Рийгикогу, где кроме меня будет еще 100 депутатов, или в качестве одного из семи эстонских евродепутатов? Вопрос в этом, а не в моих личных амбициях.

Совершенно ясно, что проблема, связанная с рвущимися к власти популистами является общеевропеской.

Их цель – разрушить Европейский союз, по крайней мере в его нынешнем виде. Такая перспектива представляет для Эстонии серьезную угрозу как с экономической точки зрения, так и с точки зрения государственной безопасности.