Есть ли у эстонских клиентов Swedbank причины для беспокойства?

В Банке Эстонии утверждают, что у вкладчиков Swedbank нет причин для беспокойства, а экономист считает, что все же причины есть.
"Все эти новости, в первую очередь, касаются акционеров. Стоимость акций за последние дни упала на несколько десятков процентов", - подчеркнул руководитель отдела финансовой стабильности Банка Эстонии Яак Тырс, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
В то же время экономист Тынн Тальпсепп утверждает, что для частного клиента данная ситуация чревата увеличением стоимости услуг. Например, если по итогам следствия последует гигантский штраф, и банк решит компенсировать потерянное.