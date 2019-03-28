Чт, 28.03.2019
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Есть ли у эстонских клиентов Swedbank причины для беспокойства?

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Логотип Swedbank

ФОТО: Reuters/ScanPix

В Банке Эстонии утверждают, что у вкладчиков Swedbank нет причин для беспокойства, а экономист считает, что все же причины есть. 

"Все эти новости, в первую очередь, касаются акционеров. Стоимость акций за последние дни упала на несколько десятков процентов", - подчеркнул руководитель отдела финансовой стабильности Банка Эстонии Яак Тырс, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

В то же время экономист Тынн Тальпсепп утверждает, что для частного клиента данная ситуация чревата увеличением стоимости услуг. Например, если по итогам следствия последует гигантский штраф, и банк решит компенсировать потерянное.

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