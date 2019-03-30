Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 2011-й

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.
Находящиеся неподалеку друг от друга научно-популярный центр AHHAA и жилой небоскреб-улитка Tigutorn, построенные в 2011 году в Тарту, составляют своеобразный архитектурный ансамбль и названы самыми значимыми строениями 2011 года.
Научный центр АHHAA на Садама,1 в Тарту
Архитектор: Вилен Кюннапу, Айн Падрик (AB Künnapu ja Padrik OÜ), 2009. Конструктор: Даймар Таальфельд и Марек Сийм (DMT Insenerid OÜ). Генеральный подрядчик строительства: Nordecon AS, 2009–2011. Бетонные элементы: Tartu Maja Betoontooted AS. Опалубка: Peri AS. Бетон: TM Betoon AS (теперь: Betoonimeister AS). Клееная древесина: Peetri Puit OÜ.
Жилой небоскреб Tigutorn на Вяйке-Туру, 5 в Тарту
Архитектор: Вилен Кюннапу, Айн Падрик (AB Künnapu ja Padrik OÜ), 2006. Конструктор: Ахто Соомер (Tari AS). Генеральный подрядчик строительства: Linnaehitus AS, 2006–2008. Бетонные работы: Kontek Int AS. Бетон: Rudus AS. Опалубка: Doka Eesti OÜ, Peri AS. Стеклянные фасады: Malmerk Fassaadid AS.
Самый затейливый в Тарту архитектурный ансамбль образуют АHHAA и Tigutorn (Башня-улитка). Закручивающаяся спиралью, с вершиной, основным планом в форме круга, а также различными по форме окнами - треугольными, квадратными и круглыми здание Тигуторн стало в своей причудливости выдающимся визуальным ориентиром на низком берегу Эмайыги. А научный центр АHHAA откликается ему своими странными формами. Наряду с приглашающим посетить научно-популярный центр содержанием внимание привлекает также купол диаметром 37 метров и полукупол, гнутые конструкции которого имеют длину более 27 метров, а также расположенный на крыше планетарий в форме шара.