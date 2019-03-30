Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 2011-й

Находящиеся неподалеку друг от друга научно-популярный центр AHHAA и жилой небоскреб-улитка Tigutorn, построенные в 2011 году в Тарту, составляют своеобразный архитектурный ансамбль и названы самыми значимыми строениями 2011 года.

Самый затейливый в Тарту архитектурный ансамбль образуют АHHAA и Tigutorn (Башня-улитка). Закручивающаяся спиралью, с вершиной, основным планом в форме круга, а также различными по форме окнами - треугольными, квадратными и круглыми здание Тигуторн стало в своей причудливости выдающимся визуальным ориентиром на низком берегу Эмайыги. А научный центр АHHAA откликается ему своими странными формами. Наряду с приглашающим посетить научно-популярный центр содержанием внимание привлекает также купол диаметром 37 метров и полукупол, гнутые конструкции которого имеют длину более 27 метров, а также расположенный на крыше планетарий в форме шара.