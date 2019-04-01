Эстония берет кредит в размере 215 миллионов евро

Об этом BNS сообщила пресс-служба Минфина, отметив, что средства будут использованы для инвестирования в сферах, связанных с поддержкой стабильности экономической среды. Это необходимо, чтобы помочь людям повысить качество жизни, в том числе, в дорожном строительстве, приобретении судов по очистке моря и наблюдательных самолетов, а также для развития опорных услуг для детей с особыми потребностями.

В частности, Департамент шоссейных дорог использует средства от ЕС и от ЕИБ на строительство дополнительных полос для обгона на отрезке Пыльтсамаа-Тарту на шоссе Таллинн-Тарту, и для сооружения объездной дороги в Керну на шоссе Таллинн-Пярну.

Процентная ставка кредита будет равен нулю, если Euribor за три месяца составит -0,273 процента или ниже (в пятницу Euribor за три месяца составил -0,311% - BNS), а срок погашения кредита истечет в июле 2030 года.

Рамочный договор о целевом кредите с ЕИБ на период с 2014 по 2020 годы для софинансирования европроектов объемом до 600 млн евро Министерство финансов подписало в декабре 2014 года. На основании рамочного договора в 2014 году министр финансов подписал кредитный договор на 200 млн евро и в 2016 году — второй кредитный договор на 400 млн евро.