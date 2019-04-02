Тест: какое жилище подходит вам больше всего

Хотя сегодня не 1 апреля, мы предлагаем ответить на вопросы веселого теста. В реальности выбор у человека небольшой: квартира - большая или маленькая, с ремонтом или без него, ну дача, допустим, дом или, дай вам бог здоровья, вилла на морском побережье... Что еще? Тест позволяет пожить в любимых комедийных фильмах и сериалах. Что подходит лично вам — квартира с бабушкиными интерьерами или крутой готический замок? Всего десять вопросов, и можно начинать стремиться к мечте.