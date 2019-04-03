Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Кальюлайд

РФ получила запрос Эстонии о проведении встречи лидеров двух стран и готовится к переговорам, заявил РИА «Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Да. Мы получили соответствующий запрос. Такая встреча сейчас планируется и готовится», - сказал Песков журналистам.
Ранее сообщалось, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе визита в посольство республики в Москве 18 апреля хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, российской стороне отправлен официальный запрос, но ответ пока не получен.
Кальюлайд 18 апреля прибудет в Москву на открытие отреставрированного исторического здания посольства республики.