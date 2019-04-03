Ср, 3.04.2019
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  • Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Кальюлайд

Песков рассказал о подготовке встречи Путина и Кальюлайд

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Керсти Кальюлайд.

ФОТО: Mihkel Maripuu

РФ получила запрос Эстонии о проведении встречи лидеров двух стран и готовится к переговорам, заявил РИА «Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да. Мы получили соответствующий запрос. Такая встреча сейчас планируется и готовится», - сказал Песков журналистам.

Ранее сообщалось, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе визита в посольство республики в Москве 18 апреля хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, российской стороне отправлен официальный запрос, но ответ пока не получен.

Кальюлайд 18 апреля прибудет в Москву на открытие отреставрированного исторического здания посольства республики.

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