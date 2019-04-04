Еще один гипермаркет Prisma будет работать круглосуточно

Торговая сеть Prisma в четверг, 4 апреля, переведет на круглосуточный режим работы гипермаркет в торговом центре Jõe в Тарту, он станет четвертым круглосуточным магазином сети в Эстонии и первым – за пределами Таллинна, передает Rus.err.
Находящийся в центре Тарту гипермаркет Sõbra Prisma перейдет на круглосуточный режим работы в ночь на пятницу, сообщили в компании.
По словам исполнительного директора Prisma Peremarket AS Юсси Нуммелина, решение было принято на основании того, что в городе нет ни одного круглосуточного магазина и возможности приобрести продукты питания весьма ограничены. Нуммелин отметил, что торговая сеть получила много позитивных отзывов о ночной торговле как от клиентов в Таллинне, так и от покупателей в Тарту и в Нарве, где магазины работали круглосуточно в период до рождественских праздников.
Для того, чтобы перевести Sõbra Prisma на круглосуточный режим работы, был проведен отдельный набор персонала, работники прошли обучение и практику.