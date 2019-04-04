Нелепые оправдания водителей и 84 нарушения в час: полиция подвела итоги масштабного рейда

За сутки полицейскими было остановлено 2035 водителей. Нарушения 991 водителя были более легкого характера и с такими водителями полицейские проводили беседу в надежде, что человек исправит свое поведение без денежного штрафа. В случае более серьезных нарушений водителям назначались штрафы в ходе ускоренного производства, либо начиналось производство о виновном деянии.

«В последнее время на наших дорогах каждый день происходят ДТП, в которых получают повреждения пешеходы, в том числе и дети. Поэтому просим водителей при приближении к пешеходным переходам снизить скорость и убедиться, что пешеход вас видит. Даже если в ДТП виновата другая сторона, своим поведением вы поможете спасти жизни», - говорит руководитель Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ. - Образ мышления, что превышать скорость на 10 км/ч в городе - это норма, должен остаться в прошлом».

Кулламяэ добавил, что Департамент полиции и погранохраны благодарит всех людей, которые отметили опасные места на карте толоки. «Также благодарим всех порядочных водителей и пешеходов, которые делают все от себя зависящее, чтобы наши дороги были безопасными», - сказал он.

Примеры нарушений ПДД:

- По словам полицейских Ляэнеской префектуры, в глаза по-прежнему бросаются обгоны в колонне автомобилей, выехавших с парома, а также нарушения закона о дорожном движении на участках, где происходили очень серьезные ДТП. «Люди относятся к теме безопасности, думая, что с ними ничего плохого не случится», – говорит руководитель патрульной службы Пярнуского отделения полиции Хенри Мурумаа.

- Вчера чуть ранее полудня старший комиссар Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Марек Вяхи предупредил возможное трагическое ДТП в Таллинне на ул. Кундери. Вяхи вместе с коллегой измеряли скорость, когда он заметил малыша, который отбежал от мамы на зербу, когда для пешеходов горел красный свет. Полицейский выбежал ему навстречу, и все закончилось благополучно. Этот случай наглядно показывает, что за пару секунд может произойти непоправимое.

- В Ляэне-Вирумаа полицейские Раквереского отделения полиции остановили водителя, который превысил скорость. В ходе беседы выяснилось, что этот водитель тоже указал на карте это место, чтобы этот участок был проверен полицейскими. Полиция не подвела.

- Единственное нарушение, где допустимую скорость превысили более чем на 61 км/ч, было зафиксировано 3 апреля в 10:20 в волости Раэ в Ярвекюла на Раэкюла-теэ. Так как у водителя Toyota не было ранее нарушений, к нему не был применен арест, и было начато производство о проступке. В наказание можно получить штраф до 1200 евро, арест или лишение прав на срок до двух лет.

- По словам руководителя патрульной службы Пайдеского отделения полиции Халара Халлимяэ, в Ярвама было остановлено два автомобиля, превышавших скорость на 41-60 км/ч. Один водитель сказал, что спешит в Тарту в кино, другой сказал в оправдание, что думал, что едет по скоростной трассе. «Печально то, что даже в день, когда мы заранее предупреждаем, что будем особенно пристально следить за скоростью на дорогах, все равно нашлись водители, готовые рисковать, являясь источником большой опасности для других участников дорожного движения», - сказал Халлимяэ.