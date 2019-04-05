Председатель совета Swedbank ушел в отставку

Председатель совета Swedbank Ларс Идермарк сообщил в пятницу, что уходит в отставку, поскольку из-за внимания СМИ в связи с подозрением банка в отмывании денег ему тяжело сосредоточиться на основной работе и управлять лесным кооперативом Södra, сообщает Postimees.
«Поэтому принял решение, что лучше всего отказаться от должности председателя совета», - сказал он. Новым председателем совета банка станет заместитель председателя Ульрика Франке.
По словам Идермарка, из-за напряженой ситуации сложно найти опору фактам и исправить ошибки.
На прошлой неделе совет Swedbank отправил в отставку главу банка Биргитте Боннесен. Но крупнейшие акционеры требуют увольнения всего правления.
В прошлую среду Департамент по расследованию экономических преступлений Швеции организовал в главной конторе Swedbank обыск.
Журналисты шведского общественного телерадиовещания SVT писали, что согласно внутреннему отчету Swedbank, банк не выполнил в эстонском отделении обязательства по предотвращению отмывания денег. По данным SVT, в течение десяти лет через эстонское крыло банка прошло почти 135 миллиардов долларов денег нерезидентов, прежде всего, - российских клиентов.