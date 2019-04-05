Председатель совета Swedbank ушел в отставку

«Поэтому принял решение, что лучше всего отказаться от должности председателя совета», - сказал он. Новым председателем совета банка станет заместитель председателя Ульрика Франке.

По словам Идермарка, из-за напряженой ситуации сложно найти опору фактам и исправить ошибки.

На прошлой неделе совет Swedbank отправил в отставку главу банка Биргитте Боннесен. Но крупнейшие акционеры требуют увольнения всего правления.

В прошлую среду Департамент по расследованию экономических преступлений Швеции организовал в главной конторе Swedbank обыск.