Раймонд Кальюлайд покидает Центристскую партию
Вчера Раймонд Кальюлайд вместе с другими новыми членами парламента в зале Рийгикогу принес присягу. Сегодня на пресс-конференции он сообщил, что покидает ряды Центристской партии.
Кальюлайд сказал, что не может оставать с правящей коалиции, с которой он никогда не был согласен. Он сказал, что покидает Центристскую партию и будет беспартийным депутатом в Рийгикогу. Также он будет участвовать в выборах в Европейский парламент в качестве независимого кандидата.
По его оценке, коалиция Центристской партии, "Отечества" и EKRE являются экзистенциальной угрозой для Эстонии. Он сказал, что ему многие советовали остаться в Центристской партии, но в то же время быть немного в оппозиции. «Депутат может входить в состав одного: коалиции или оппозиции», - сказал он.
По словам Кальюлайда, он был членом Центристской партии с 2001 года и решение не далось ему легко. Он надеется, что для партии это станет посланием, что что-то сейчас идет неправильно.
Кальюлайд сообщил Юри Ратасу о своем желании покинуть партию вчера вечером.