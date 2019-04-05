Раймонд Кальюлайд покидает Центристскую партию

Кальюлайд сказал, что не может оставать с правящей коалиции, с которой он никогда не был согласен. Он сказал, что покидает Центристскую партию и будет беспартийным депутатом в Рийгикогу. Также он будет участвовать в выборах в Европейский парламент в качестве независимого кандидата.

По его оценке, коалиция Центристской партии, "Отечества" и EKRE являются экзистенциальной угрозой для Эстонии. Он сказал, что ему многие советовали остаться в Центристской партии, но в то же время быть немного в оппозиции. «Депутат может входить в состав одного: коалиции или оппозиции», - сказал он.

По словам Кальюлайда, он был членом Центристской партии с 2001 года и решение не далось ему легко. Он надеется, что для партии это станет посланием, что что-то сейчас идет неправильно.