"Не ради выгоды": Кальюлайд назвала причины своей встречи с Путиным

Кальюлайд отметила, что хотя звучат какие-то упреки общественности, что обстоятельства визита недостаточно обнародованы, то дело все-таки обстоит не так. По словам Кальюлайд, еще в ноябре прошлого года в Париже на праздновании юбилея окончания Второй мировой войны у нее была краткая встреча с Путиным, которому она сказала, что Эстония и Россия являются соседями, которые могли бы разговаривать друг с другом. По словам Кальюлайд, у нее сложилось впечатление, что Путин с этим согласился. Кальюлайд также сообщила главе российского государства, что предстоящей весной она приедет в Москву на открытие посольства Эстонии и в рамках этой поездки могла бы состояться и встреча.

Затем в сотрудничестве с Министерством иностранных дел визит Кальюлайд был тщательно подготовлен, а точные планы поездки были определены в течение последней недели. Кальюлайд также подтвердила, что устная договоренность глав государств имеется. На вопрос, какой продолжительности может быть эта встреча, Кальюлайд ответила, что таких подробностей она не знает.

Кальюлайд сказала, что Россия — сосед Эстонии, с которым у Эстонии не было констактов на высшем уровне уже почти десять лет. По словам Кальюлайд, на это были причины — она упомянула аннексию Крыма и агрессию на Украине, однако, по мнению главы государства, следует говорить и на эти неудобные темы. «Мы много говорим о России, и, по-моему, было бы невежливо не говорить с Россией», — сказала Кальюлайд в пятницу журналистам.

Она подчеркнула, что едет на ради выгоды, а ради общения. Кальюлайд подтвердила, что, естественно, Эстония по-прежнему поддерживает все европейские ценности, будь то Минские договоренности или продолжение санкций.

На вопрос, какое впечатление произведет эта встреча в мире, Кальюлайд ответила, что цель Эстонии — отстаивать свои ценности вместе с государствами-партнерами. «Ни одной задней мысли тут искать не стоит», — подчеркнула Кальюлайд, повторив, что цель визита — сесть за стол и говорить.