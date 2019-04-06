Фото: современный шведский дом на берегу озера

ФОТО: Фото: poshouse.ru

Второй этаж этого потрясающе современного по своим очертаниям дома состоит из гостиной с камином и столовой, объединенной с современной кухней в единое пространство.

ФОТО: poshouse.ru

Здесь также находятся две спальни, одна из которых включает личную ванную комнату и французский балкон. На первом этаже есть две дополнительные спальни. Одна выходит на террасу, а вторая имеет отдельный вход и гардеробную.

ФОТО: poshouse.ru

Для снижения затрат на обслуживание дома используется геотермальное отопление и солнечные батареи. К другим преимуществам относятся сауна, винный холодильник, светодиодное освещение и система объемного звука. На заднем дворике лужайка с ровным густым газоном, а с противоположной части дома открывается потрясающий вид на озеро.