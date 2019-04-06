Сб, 6.04.2019
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  • Галерея: под покровом ночи по улицам Таллинна перевозили необычный груз

Галерея: под покровом ночи по улицам Таллинна перевозили необычный груз

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Вчера днем остов средневекового парусного судна, обнаруженного при строительстве новых домов в столичном районе Кадриорг, погрузили на трейлер, чтобы ближе к ночи начать его транспортировку к Толстой Маргарите, пишет Postimees.

В воскресенье утром ког (средневековое одномачтовое палубное парусное судно с высокими бортами и мощным корпусом, оснащенное прямым парусом - прим. ред.) планируется поднять над городской стеной, чтобы разместить его во дворе морского музей, где будет построен специальный холл.

Вместе с транспортировочной рамой ког весит около 27 тонн. Без рамы вес значительно меньше - 11,5 тонны.

Ког был обнаружен в 2015 году в Кадриорге во время строительных работ. Предполагаемый возраст находки составляет 700 лет.

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