Галерея: под покровом ночи по улицам Таллинна перевозили необычный груз

В воскресенье утром ког (средневековое одномачтовое палубное парусное судно с высокими бортами и мощным корпусом, оснащенное прямым парусом - прим. ред.) планируется поднять над городской стеной, чтобы разместить его во дворе морского музей, где будет построен специальный холл.

Вместе с транспортировочной рамой ког весит около 27 тонн. Без рамы вес значительно меньше - 11,5 тонны.