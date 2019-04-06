Сб, 6.04.2019
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Ратас: желающие смогут выйти из II пенсионной ступени

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Пенсия. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Формирующаяся при участии Центристской партии, Isamaa и EKRE новая коалиция сохранит вторую пенсионную ступень, но при этом создаст возможности при желании выйти из нее — об этом в субботу на собрании совета Центристской партии сообщил ее лидер Юри Ратас.

«Мы сохраним вторую пенсионную ступень и предлагаемые ею услуги», - сказал Ратас.

По словам Ратаса, новая коалиция пересмотрит ставки выплат в пенсионные фонды, а также предоставит возможность выхода из второй пенсионнной ступени на определенных условиях.

Вопрос об упразднении ныне действующей второй пенсионной ступени был одним из ключевых в предвыборной программе партии Isamaa.

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