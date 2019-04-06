Ратас: желающие смогут выйти из II пенсионной ступени

Формирующаяся при участии Центристской партии, Isamaa и EKRE новая коалиция сохранит вторую пенсионную ступень, но при этом создаст возможности при желании выйти из нее — об этом в субботу на собрании совета Центристской партии сообщил ее лидер Юри Ратас.
«Мы сохраним вторую пенсионную ступень и предлагаемые ею услуги», - сказал Ратас.
По словам Ратаса, новая коалиция пересмотрит ставки выплат в пенсионные фонды, а также предоставит возможность выхода из второй пенсионнной ступени на определенных условиях.
Вопрос об упразднении ныне действующей второй пенсионной ступени был одним из ключевых в предвыборной программе партии Isamaa.