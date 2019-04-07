Центристы потратили на предвыборную рекламу более 300 000 евро

Кандидаты от Центристской партии в гонке за места в Рийгикогу на предвыборную рекламу потратили 308 082 евро.
Большая часть денег пошла на оплату рекламных буклетов - 132 175. Наружная реклама обошлась в 45 370 евро, реклама на телевидение - в 40 449, передает rus.err.ee.
В основном кандидаты использовали личные средства для оплаты расходов на рекламу, однако три кандидата получили пожертвования: Янек Мягги, Яан Тоот и Марек Юргенсон. Последний потратил на рекламу среди центристов, участвовавших в выборах, больше всех - 23 414, из этих денег 10 000 евро было пожертвование от Парвела Пруунсильда.