Вс, 7.04.2019
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Центристы потратили на предвыборную рекламу более 300 000 евро

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Логотип Центристской партии.

ФОТО: TAIRO LUTTER / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Кандидаты от Центристской партии в гонке за места в Рийгикогу на предвыборную рекламу потратили 308 082 евро.

Большая часть денег пошла на оплату рекламных буклетов - 132 175. Наружная реклама обошлась в 45 370 евро, реклама на телевидение - в 40 449, передает rus.err.ee.

В основном кандидаты использовали личные средства для оплаты расходов на рекламу, однако три кандидата получили пожертвования: Янек Мягги, Яан Тоот и Марек Юргенсон. Последний потратил на рекламу среди центристов, участвовавших в выборах, больше всех - 23 414, из этих денег 10 000 евро было пожертвование от Парвела Пруунсильда.

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