Пьяная компания попыталась удрать от полиции, но врезалась в стену дома

По словам начальника дежурной патрульной смены Йыхвиского отделения полиции Сергея Маточкина, сегодня в 8.30 внимательный гражданин сообщил в Центр тревоги, что заметил в Йыхви возле дома на улице Раху автомобиль, в котором находятся три предположительно пьяных человека. Стражи правопорядка отправились на место и заметила соответствующий описанию автомобиль, который давал задний ход. За рулем Honda был 41-летний мужчина, у которого полицейские установили алкогольное опьянение и отстранили от вождения.

«В то время, когда полицейские беседовали с водителем, 35-летняя пассажирка Honda пересела за руль и начала уезжать с места происшествия, но сначала врезалась в мусорный контейнер, а потом прикрепленный к дому электрощит, - рассказывает Маточкин. - Полиция установила алкогольное опьянение и у 35-летней женщины и она также была отстранена от вождения».

В отношении двух водителей начато уголовное производство.