Пьяная компания попыталась удрать от полиции, но врезалась в стену дома

Читатель Rus.Postimees сообщил, что сегодня утром в Йыхви пьяная компания на автомобиле врезалась в стену дома. Полиция уточнила, что были задержаны два водителя в состоянии алкогольного опьянение и начато уголовное производство.
По словам начальника дежурной патрульной смены Йыхвиского отделения полиции Сергея Маточкина, сегодня в 8.30 внимательный гражданин сообщил в Центр тревоги, что заметил в Йыхви возле дома на улице Раху автомобиль, в котором находятся три предположительно пьяных человека. Стражи правопорядка отправились на место и заметила соответствующий описанию автомобиль, который давал задний ход. За рулем Honda был 41-летний мужчина, у которого полицейские установили алкогольное опьянение и отстранили от вождения.
«В то время, когда полицейские беседовали с водителем, 35-летняя пассажирка Honda пересела за руль и начала уезжать с места происшествия, но сначала врезалась в мусорный контейнер, а потом прикрепленный к дому электрощит, - рассказывает Маточкин. - Полиция установила алкогольное опьянение и у 35-летней женщины и она также была отстранена от вождения».
В отношении двух водителей начато уголовное производство.
«Напоминаю, что употребление алкоголя и поездка на автомобиле не совместимы. Очевидно, что женщина из-за опьянения не смогла справиться с управлением автомобилем и счастье, что там в тот момент не шли пешеходы и никто не пострадал, - говорит полицейский. - Если решите с компанией употребить алкоголь, договоритесь, кто из вас будет трезв и позаботится о том, чтобы вы безопасно добрались из одного места в другое».