Скоро побьем рекорд? В Эстонии цены на топливо взлетели до потолка

По словам руководителя по маркетингу и коммуникации Ристо Сюллусте, рост цен не связан с переходом на биотопливо. «Насколько известно, еще ни один продавец топлива не продает E10, то есть 95-й бензин с биодобавками. У всех есть прежние запасы и в зависимости от региона, оборота, когда будут проданы эти запасы, появится и E10. Сегодня этого еще не случилось, но это произойдет шаг за шагом».