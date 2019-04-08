Скоро побьем рекорд? В Эстонии цены на топливо взлетели до потолка

В начале недели цены на топливо взлетели до потолка. Сегодня стоимость бензина с октановым числом 95 составляла 1,399 евро, сообщает Tarbija24.
По словам руководителя по маркетингу и коммуникации Ристо Сюллусте, рост цен не связан с переходом на биотопливо. «Насколько известно, еще ни один продавец топлива не продает E10, то есть 95-й бензин с биодобавками. У всех есть прежние запасы и в зависимости от региона, оборота, когда будут проданы эти запасы, появится и E10. Сегодня этого еще не случилось, но это произойдет шаг за шагом».
Сюллусте говорит, что за ростом цен стоит подорожание на мировом рынке, которое приводит к активному росту закупочных цен. «В сравнении с прошлым понедельником цена как бензина, так и дизельного топлива выросла примерно на два центра. В середине прошлой недели цена была меньше и это обсуловлено конкуренцией на внутреннем рынке».
Серьезная конкуренция до сих пор держала цену на 95-й бензин ниже 1,4 евро за литр, но постоянный рост цены на мировом рынке может это скоро изменить.