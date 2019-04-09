Кальви Кыва: попытки EKRE ввести в СМИ цензуру недопустимы

«Уже само по себе обсуждение этого вопроса создает опасный прецедент. Политическое вмешательство в редакционный выбор противоречит принципам свободной демократии. Желание Хельме не удивляет, ведь EKRE уже долгое время с презрением относится к свободной журналистике. При помощи этой дискуссии Хельме надеется подтолкнуть журналистов к самоцензуре», – отметил Кыва, представляющий в совете по вещанию социал-демократов.

Мартин Хельме, который может стать министром финансов в создаваемом Юри Ратасом правительстве, в конце марта направил в вещательный союз письмо, в котором призвал правление ERR к порядку и потребовал удалять из эфира журналистов, проявивших «полную предвзятость и непрофессионализм».

«Социал-демократы однозначно заявляют: руки прочь от свободной журналистики. Ни один журналист не должен при выполнении своей работы опасаться политических репрессий», – подчеркнул Кыва.

По словам генсека Социал-демократической партии, ERR при производстве программ является независимым, и любое политическое или иное вмешательство в работу журналистов является попыткой цензурировать свободную прессу.