За какие вывески предприниматель должен платить рекламный налог, а за какие - нет?

Кому-то станет проще, кому-то сложнее

Как рассказала главный специалист службы развития предпринимательства и защиты потребителей Департамента развития и экономики Галина Смолина, в новые городские правила введен “принцип одного окна”: предпринимателю, который хочет разместить на улице рекламу, нужно обратиться только в этот департамент (лично или по электронной почте на адрес areng@narva.ee). Остальные согласования чиновники проведут сами - с городским художником, с Департаментом городского хозяйства, если нужно - также с инспектором по защите памятников старины.

Но при этом городские власти разделили понятия “реклама” и “рекламная конструкция”. Если раньше владельцы рекламных щитов платили только городской налог на рекламу, то теперь должны будут отдельно арендовать у городского Департамента городского хозяйства место для своей рекламной конструкции и оплачивать расходуемое электричество. Раньше рекламные щиты подключались к городской системе уличного освещения и, фактически, освещались за счет города. Об этом рассказала главный специалист отдела имущества Департамента городского хозяйства Екатерина Казакова.

Нововведение касается только тех рекламных конструкций, которые будут устанавливаться после принятия новых правил. Уже существующие в городе рекламные щиты будут использоваться по старым правилам, пока не истечет срок действия долгосрочных договоров между городом и владельцами рекламных конструкций. Например, с владельцем многих рекламных щитов в городе - компанией JCDecaux - договор закончится только в 2027 году.

По словам Галины Смолиной, такие крупные компании не согласовывают размещение на своих щитах каждого отдельного плаката, поскольку заранее подписывают обязательство, что их реклама будет соответствовать всем правилам. Те же предприниматели, которые хотят разместить свою рекламу или вывеску фирмы на окне, на стене здания или в другом месте, должны предварительно ее согласовать с городскими властями.

В противном случае чиновники имеют право потребовать снять или легализовать рекламу, а если этого не сделано - оштрафовать на сумму до 3200 евро. Хотя, по словам Галины Смолиной, штрафы в Нарве до сих пор не превышали 300 евро.

Как отличить вывеску от рекламы?

В Нарве действует городской налог на рекламу - за каждый квадратный метр рекламного плаката нужно платить от 3,20 до 9,60 евро в месяц. На центральных улицах налог выше, на окраинах - ниже. За прошлый год за счет этого налога в бюджет Нарвы поступило 88 тысяч евро, обычно поступления колеблются в пределах 75 - 90 тысяч в год.

Налогом не облагается реклама культурных и благотворительных мероприятий, а также реклама, заказанная государством или горуправой. Не нужно платить за рекламный плакат, площадь которого меньше 0,5 кв. метра, хотя согласовывать его с городом нужно.

Но некоторая информация, размещенная предпринимателями, не считается рекламой по смыслу Закона о рекламе. Соответственно, за нее не нужно платить городской налог и не нужно согласовывать.

По словам Галины Смолиной, не считается рекламой обозначение места действия предпринимателя, где указано название фирмы, сфера деятельности, логотип, время работы, доменное имя. Но только при условии, что вывеска со всеми этими данными находится у входа в компанию или магазин или, по крайней мере, на том же здании.

Например, названия магазинов на стене торгового центра Fama - не реклама, потому что в этих зданиях работают данные магазины. А те же самые название на отдельной конструкции в ста метрах от торгового центра - уже реклама, за которую нужно платить налог. Название фирмы со стрелочкой, размещенное не у входа, а, скажем, за углом того же здания, также считается рекламой.