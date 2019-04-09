Обвинение в РФ просит для норвежца 14 лет по делу о шпионаже

Как передает норвежская телерадиовещательная организация Norsk Rikskringkasting, адвокат Берга Илья Новиков полагает, что его подзащитного могут осудить на срок от 8 до 14 лет тюрьмы.

Как ожидается, судебные слушания над норвежцем завершатся 9 апреля, вердикт ожидается 16 апреля, пишет DW.com.

По данным Norsk Rikskringkasting, премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг надеется, что российские власти выдадут Берга норвежской стороне. На 9 апреля запланирована встреча Сульберг с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры должны пройти в Санкт-Петербурге в рамках Международного арктического форума.

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