Обвинение в РФ просит для норвежца 14 лет по делу о шпионаже

Государственное обвинение во вторник, 9 апреля, попросило Московский городской суд приговорить подданного Норвегии Фруде Берга, обвиняемого в России в сотрудничестве с Военной разведывательной службой королевства, к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Как передает норвежская телерадиовещательная организация Norsk Rikskringkasting, адвокат Берга Илья Новиков полагает, что его подзащитного могут осудить на срок от 8 до 14 лет тюрьмы.
Как ожидается, судебные слушания над норвежцем завершатся 9 апреля, вердикт ожидается 16 апреля, пишет DW.com.
По данным Norsk Rikskringkasting, премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг надеется, что российские власти выдадут Берга норвежской стороне. На 9 апреля запланирована встреча Сульберг с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры должны пройти в Санкт-Петербурге в рамках Международного арктического форума.
Собирал информацию о подлодках
По версии обвинения, Берг собирал информацию "об атомных подводных лодках ВМФ России, которую получил от сотрудника российского оборонного предприятия, действовавшего под контролем спецслужб", уточняет "Интерфакс". Сам норвежец ранее признался в сотрудничестве с военной разведкой. По словам его другого адвоката Брюньюльфа Риснеса, подзащитный "не полностью представлял" масштаб ситуации или ее возможную опасность.