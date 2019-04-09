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Путин видит в США кризис политической системы и прогнозирует новые атаки на Трампа

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Владимир Путин.

ФОТО: Grigory Dukor/AP

Внутриполитическая ситуация в США после публикации расследования спецпрокурора Роберта Мюллера не улучшилась, а атаки на американского президента Дональда Трампа продолжаются, заявил президент РФ Владимир Путин.

"От этого (расследования Мюллера - прим.ред.) ситуация внутриполитическая в США легче не стала, какие-то новые поводы ищут для атак на президента Трампа", - сказал Путин на пленарном заседании Международного арктического форума во вторник.

По его мнению, в политической системе США наблюдается элемент кризиса. "Те группы, которые атакуют законно избранного президента, не соглашаются с выбором американского народа, обнуляют результаты. Это и есть кризис политической системы", - сказал Путин.

По его словам, такого раньше в истории США не было.

Он также заявил, что Россия никогда не вмешивалась в американские выборы, и никакого сговора с Дональдом Трампом не было.

"Мы изначально говорили, что эта пресловутая комиссия господина Мюллера ничего не найдет, потому что лучше нас этого никто не знает. Россия не вмешивалась ни в какие выборы в Соединенных Штатах. Не было никакого сговора, о котором господин Мюллер рассказал, между Трампом и Россией", - сказал Путин.

Он напомнил, что на момент приезда Трампа в Москву не был с ним знаком. "Да, он приезжал в Москву как бизнесмен. Откровенно говоря, это не было событием для нас. Это полный бред, рассчитанный исключительно на внутреннюю аудиторию и используемый во внутриполитической борьбе в Соединенных Штатах", - сказал В.Путин.

По его словам, итог расследования Мюллера был предсказуем. "То, что она (комиссия) закончит так - гора родила мышь, что называется - это было для нас понятно заранее. Я все время вам об этом говорю", - сказал Путин.

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