Ср, 10.04.2019
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  • Фото: трудно поверить, что эта квартира находится в доме советского времени

Фото: трудно поверить, что эта квартира находится в доме советского времени

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ФОТО: KV.EE

Портал Kodustiil с удивлением для себя обнаружил в Сауэ квартиру, ремонт и дизайн которой ничем не напоминают о том, что объект находится в доме еще советской застройки. 

Квартира находится в доме постройки 1970 года и состоит из открытой кухни, гостиной, двух спален и совмещенного санузла. 

ФОТО: KV.EE

Вквартире есть вместительный стенной шкаф, из большей спальни - выход на балкон, который сейчас переживает реновацию. Из прихожей попадаем в соединенную с кухней гостиную. Кухня очень умно оборудована и содержит все необходимое для жизни. 

ФОТО: KV.EE

В квартире сделан хороший ремонт. В ванной он был сделан несколько раньше, однако и это помещение производит приятное впечатление. 

ФОТО: KV.EE

Квартирное товарищество активное. Сейчас реновируется весь дом, ремонт должен завершиться в мае. На крыше уже установлены солнечные батареи. 

ФОТО: KV.EE

Больше информации о квартире находится на портале KV.EE. 

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