Фото: трудно поверить, что эта квартира находится в доме советского времени

Квартира находится в доме постройки 1970 года и состоит из открытой кухни, гостиной, двух спален и совмещенного санузла.

ФОТО: KV.EE

Вквартире есть вместительный стенной шкаф, из большей спальни - выход на балкон, который сейчас переживает реновацию. Из прихожей попадаем в соединенную с кухней гостиную. Кухня очень умно оборудована и содержит все необходимое для жизни.

ФОТО: KV.EE

В квартире сделан хороший ремонт. В ванной он был сделан несколько раньше, однако и это помещение производит приятное впечатление.

ФОТО: KV.EE

Квартирное товарищество активное. Сейчас реновируется весь дом, ремонт должен завершиться в мае. На крыше уже установлены солнечные батареи.

ФОТО: KV.EE