Фото: трудно поверить, что эта квартира находится в доме советского времени

Портал Kodustiil с удивлением для себя обнаружил в Сауэ квартиру, ремонт и дизайн которой ничем не напоминают о том, что объект находится в доме еще советской застройки.
Квартира находится в доме постройки 1970 года и состоит из открытой кухни, гостиной, двух спален и совмещенного санузла.
Вквартире есть вместительный стенной шкаф, из большей спальни - выход на балкон, который сейчас переживает реновацию. Из прихожей попадаем в соединенную с кухней гостиную. Кухня очень умно оборудована и содержит все необходимое для жизни.
В квартире сделан хороший ремонт. В ванной он был сделан несколько раньше, однако и это помещение производит приятное впечатление.
Квартирное товарищество активное. Сейчас реновируется весь дом, ремонт должен завершиться в мае. На крыше уже установлены солнечные батареи.
Больше информации о квартире находится на портале KV.EE.