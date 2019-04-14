Сутки на дорогах Эстонии: задержаны 24 водителя, четыре тяжелых ДТП и девять человек пострадали, в том числе трое детей

В 10.40 ДТП произошло в Тарту на перекрестке Арукюла-теэ и улицы Астельпаю, где 41-летний мужчина на мотоцикле Honda GL1500 при повороте налево упал. Мотоциклист был доставлен в Клинику Тартуского университета.

В 16.15 в Харьюмаа в поселке Козе-Ууэмыйза возле дома на улице Казе, 5 произошло ДТП, когда 41-летний мужчина на Toyota Rav 4 выезжал из двора и столкнулся с велосипедом, на котором ехал шестилетний мальчик. Юный велосипедист был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 18.14 в Харьюмаа в волости Сауэ на перекрестке 35-го км Таллиннской окружной дороги и Вялья-теэ 29-летний мужчина остановил автомобиль Subaru Levorg, чтобы повернуть налево, и в него въехал сзади Volkswagen Passat, за рулем которого был 51-летний мужчина. В результате столкновения машин детали автомобилей отлетели в проезжающий мимо Volvo XC70, за рулем которого был 48-летний мужчина. Водитель Volkswagen и пассажиры — 50-летняя женщина и 11-летняя девочка, а также водитель Subaru и пассажиры — 33-летняя женщина и годовая девочка были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.