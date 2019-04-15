Галерея: Mercedes вылетел на обочину из-за выехавшего наперерез Ford

Побывавший на месте происшествия фотограф Кенно Соо сказал, что, по первоначальным данным, водитель Ford не уступил дорогу ехавшему по главной дороге Mercedes-Benz, в результате чего Mercedes вылетел на обочину, а Ford остался на дороге. Mercedes направлялся из Пыльтсамаа в сторону Вильянди, когда со стороны Пеэтримыйза неожиданно выехал наперерез Ford.