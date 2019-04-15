Галерея: Mercedes вылетел на обочину из-за выехавшего наперерез Ford

В понедельник после полудня на первом километре шоссе Вильянди-Пыльтсамаа произошла авария, в ходе которой столкнулись автомобили Ford S-Max и Mercedes-Benz C-класса. В результате столкновения Mercedes вылетел на обочину, передает Sakala.
Побывавший на месте происшествия фотограф Кенно Соо сказал, что, по первоначальным данным, водитель Ford не уступил дорогу ехавшему по главной дороге Mercedes-Benz, в результате чего Mercedes вылетел на обочину, а Ford остался на дороге. Mercedes направлялся из Пыльтсамаа в сторону Вильянди, когда со стороны Пеэтримыйза неожиданно выехал наперерез Ford.
"Спасатели устранили опасность возгорания и освободили проезжую часть. Люди отделались испугом", - добавил Соо.