Пн, 15.04.2019
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  • Галерея: Mercedes вылетел на обочину из-за выехавшего наперерез Ford

Галерея: Mercedes вылетел на обочину из-за выехавшего наперерез Ford

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В понедельник после полудня на первом километре шоссе Вильянди-Пыльтсамаа произошла авария, в ходе которой столкнулись автомобили Ford S-Max и Mercedes-Benz C-класса. В результате столкновения Mercedes вылетел на обочину, передает Sakala.

Побывавший на месте происшествия фотограф Кенно Соо сказал, что, по первоначальным данным, водитель Ford не уступил дорогу ехавшему по главной дороге Mercedes-Benz, в результате чего Mercedes вылетел на обочину, а Ford остался на дороге. Mercedes направлялся из Пыльтсамаа в сторону Вильянди, когда со стороны Пеэтримыйза неожиданно выехал наперерез Ford.

"Спасатели устранили опасность возгорания и освободили проезжую часть. Люди отделались испугом", - добавил Соо.

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