Фото: жителям Таллинна не понравилось появившееся в Каламая странное здание

Участники группы Kalamaja в социальной сети Facebook бурно обсуждает, вписывается ли дом с очень современной архитектурой и двумя маленькими окнами на фасаде, в специфическую среду района с преобладанием деревянной застройки.

Каламаяская коробка. ФОТО: Facebook

Большинство комментаторов называют это строение безликим, а многим трудно поверить, что у такого здания вообще есть разрешение на строительство. Дом называют коробкой, трансформаторной будкой, тюрьмой, складом, нарколабораторией...

Другие, напротив, не видят в появлении в Каламая такого здания ничего особенного и считают, что никаких нарушений нет. Также пользователи интернета напоминают, что голос надо было подавать на стадии детальной планировки, а не сейчас, когда дом уже построен.