Ср, 17.04.2019
Если господин Хельме хочет приехать подоить, добро пожаловать. Пусть приезжает вместе с сынком, который в математике все равно не понимает. Коровы ждут. Меэлис Венно
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Фото: жителям Таллинна не понравилось появившееся в Каламая странное здание

Фото: жителям Таллинна не понравилось появившееся в Каламая странное здание

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Улица в Каламая.

ФОТО: LIIS TREIMANN / PM/SCANPIX BALTICS

Среди исторических деревянных домов в таллиннском районе Каламая появилось странного вида здание, ставшее предметом острой дискуссии. Не понравилось оно жителям столицы, делает вывод Kodustiil

Участники группы Kalamaja в социальной сети Facebook бурно обсуждает, вписывается ли дом с очень современной архитектурой и двумя маленькими окнами на фасаде, в специфическую среду района с преобладанием деревянной застройки. 

Каламаяская коробка.

ФОТО: Facebook

Большинство комментаторов называют это строение безликим, а многим трудно поверить, что у такого здания вообще есть разрешение на строительство. Дом называют коробкой, трансформаторной будкой, тюрьмой, складом, нарколабораторией...

Другие, напротив, не видят в появлении в Каламая такого здания ничего особенного и считают, что никаких нарушений нет. Также пользователи интернета напоминают, что голос надо было подавать на стадии детальной планировки, а не сейчас, когда дом уже построен. 

Дискуссия о "каламаяской коробке" на эстонском языке находится на странице  группы Kalamaja в Facebook. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ