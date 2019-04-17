Пассажиропоток airBaltic в Эстонии вырос более чем на 30 процентов

«Мы полностью преданы интересам эстонского рынка и уже начиная с февраля этого года являемся самым большим авиаперевозчиком Эстонии. Жителям Эстонии предлагаем наилучшее воздушное сообщение и постоянно добавляем в сеть своих перелетов прямые полеты, а также постоянно улучшаем качество своих услуг», - сообщил Maртин Гаусс, председатель правления airBaltic.

За первый квартал 2019 года количество пассажиров всей сети полетов авиакомпании, кото-рая распространяется на Европу, Скандинавию, Россию, страны СНГ и Среднего Востока, составило 818 129, общий уровень роста составил 12%.

Из Таллина airBaltic предлагает прямые полеты в Амстердам, Берлин, Лондон, Осло, Париж, Стокгольм, Вену и Вильнюс, а также удобные стыковочные рейсы через Ригу. В июне airBaltic откроет из Таллина еще три новых прямых маршрута – в Малагу, Брюссель и Копенгаген.

Кроме того с 13 декабря текущего года airBaltic объявила о запуске дополнительного прямого полета из Таллинна в Сальзбург, Австрия. Сезонный полет начнет работать с 21 декабря 2019 года.