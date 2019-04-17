Новый жилой район в Пеэтри достроен и заселен, начинается новое строительство

Двухлетнее строительство жилого комплекса Vana-Peetri на 135 квартир на окраине Таллинна окончательно завершено, и сегодня последняя квартира была передана новому собственнику.
Кристьян-Тор Вяхи, руководитель Invego, фирмы-разработчика нового жилого района, отметил, что по первоначальному прогнозу квартиры планировалось продавать в течение пяти лет, однако последние квартиры были проданы менее чем через два года после начала проекта.
«Проявленный большой интерес означает, что люди хотят иметь квартиру не в одиноко стоящем на каком-нибудь пустыре доме, а все чаще ищут жилье по хорошей цене в полноценном озелененном жилом районе, имеющем единый стиль, гарантированное качество и все развитую инфораструктуру», - сказал Вяхи.
Жилой район Vana-Peetri в деревне Пеэтри состоит из восьми рядных домов и шести многоквартирных домов, построенных Mitt & Perlebach по проекту архитекторов Карли Луйка и Мартина МакЛина.
По словам Вяхи, используя опыт работы над районом Vana-Peetri, фирма Invego начала еще более масштабное и впечатляющее строительство на другой окраине Таллинна, где столица граничит с волостью Харку. Там будет возведен жилой район Tiskreoja на 400 современных доступных по цене квартир. Желанными и необходимыми в новом, полностью спланированном жилом районе, будут различные развлекательные и спортивные сооружения для всей семьи: километр здоровья, парк для скейтбордов, площадки для игр в мяч и большая детская игровая зона, а также домашний магазин и кафе, а также помещения для совместной деятельности в стиле модного co-working.