Новый жилой район в Пеэтри достроен и заселен, начинается новое строительство

Кристьян-Тор Вяхи, руководитель Invego, фирмы-разработчика нового жилого района, отметил, что по первоначальному прогнозу квартиры планировалось продавать в течение пяти лет, однако последние квартиры были проданы менее чем через два года после начала проекта.

«Проявленный большой интерес означает, что люди хотят иметь квартиру не в одиноко стоящем на каком-нибудь пустыре доме, а все чаще ищут жилье по хорошей цене в полноценном озелененном жилом районе, имеющем единый стиль, гарантированное качество и все развитую инфораструктуру», - сказал Вяхи.

Жилой район Vana-Peetri в деревне Пеэтри состоит из восьми рядных домов и шести многоквартирных домов, построенных Mitt & Perlebach по проекту архитекторов Карли Луйка и Мартина МакЛина.