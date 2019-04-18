За сутки фоторадары засекли один и тот же BMW на скорости более 200 км/ч

На прошлой неделе в Латвии стационарные фоторадары зафиксировали очень спешившего водителя BMW: за сутки он дважды основательно нарушил ПДД, проехав мимо камер на скорости более 200 км/ч, сообщает полиция.
Первое нарушение зафиксировано 11 апреля в 4 часа утра на дороге Рига-Елгава-Литовское шоссе по направлению в столицу. В месте, где допустимая скорость составляет 90 км/ч, автомобиль передвигался со скоростью 219 км/ч.
А уже в ночь на 12 апреля в 03.41 фоторадар засек эту же машину на шоссе Рига-Вентспилс на скорости 218 км/ч вместо положенных 90.
За каждое из этих нарушений водитель оштрафован на 360 евро.
Полиция еще раз напоминает о высокой цене за лихачество на дорогах. Это прямая угроза не только самом гонщику, но и другим участникам дорожного движения.