В Шри-Ланке задержали подозреваемых в организиции серии взрывов

Виевардене также сообщил о введении комендантского часа по всей стране с 18 часов по местному времени (15.30 мск). Ранее поступили сообщения о том, что в Шри-Ланке заблокированы социальные сети.

По данным полиции, террористы-смертники участвовали как минимум в двух из восьми нападений, в результате которых в пасхальное воскресение погибли более 200 человек и еще около 450 были ранены. Взрывы в трех пятизвездочных отелях в Коломбо, а также в трех католических храмах прогремели почти одновременно. В церквях взрывы произошли в то время, когда верующие собрались на пасхальное богослужение.

Подробности о последних взрывах

Позднее поступила информация о седьмом и восьмом взрыве. По сообщению полиции, восьмой взрыв устроил смертник, когда полиция пришла с обыском в его дом в северной части Коломбо. В результате взрыва разрушен верхний уровень здания, погибли три сотрудника полиции.

Между тем сотрудник отеля Cinnamon Grand Hotel, ставшего одной из мишеней, сообщил, что смертник совершил самоподрыв возле людей, находившихся в гостиничном ресторане. "Он подошел к началу очереди и привел в действие взрывное устройство", - рассказал он. Обстоятельства других взрывов уточняются.

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе в своем микроблоге в Twitter "резко осудил "трусливые нападения на наш народ" и призвал всех граждан оставаться "сплоченными и сильными в это трагическое время".

I strongly condemn the cowardly attacks on our people today. I call upon all Sri Lankans during this tragic time to remain united and strong. Please avoid propagating unverified reports and speculation. The government is taking immediate steps to contain this situation. — Ranil Wickremesinghe (@RW_UNP) 21 апреля 2019 г.

Объединяющая сила

Католики составляют лишь 6 процентов населения преимущественно буддистской Шри-Ланки, однако они считаются объединяющей силой в стране, поскольку членами католической церкви являются и тамилы, и сингалы.