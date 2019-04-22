Юри Ратас после встречи с президентом: «Время покажет»

«Говорили о ее недавних визитах, очень много говорили об отношениях между Эстонией и Россией, и я сделал президенту республики предложение о кандидатурах на министерские посты», - прокомментировал кандидат в премьер-министры Юри Ратас суть встречи. Он подтвердил, что кандидатов на министерские посты 15, и их имена уже опубликованы в СМИ.

На вопрос о предположении, что президент может не согласиться с частью кандидатов в министры, Ратас ответил следующее: «У президента теперь есть время, она должна принять решение. Она сказала, что хочет встретиться с частью кандидатов в министры, конечно, это позитивно и это – общение».

Обосновала ли и как президент, почему пригласила на встречу, именно этих шесть кандидатов в министры?

«Мы сейчас об этих шестерых не говорили, но, конечно, президент хочет знать, как будут развиваться дела в Эстонии, каковы мысли кандидатов в министры. В смысле правового государства, конечно, у президента есть свои вопросы и обеспокоенность, и я считаю, что так и должно быть. Я в любом случае приветствую такую инициативу президента».

Насколько Ратас уверен, что представленный сейчас состав правительства будет одобрен? «Время покажет», - ответил он.

«Мои коллеги – европейские руководители правительств - пожелали мне сил и прислали поздравительные сообщения. Все понимают, что одно дело – внутренняя политика, и другое – то, какие во внутренней политике имеются договоренности по внешнеполитическим вопросам, вопросам оборонной политики, делам Европейского союза. Мы же с создаваемой коалицией говорили, что полностью поддерживаем тот курс, которого сегодня придерживается Эстония, например, в политике Европейского союза или внешней политике, не говоря уже об оборонной политике», - сказал Ратас.

Какими могут быть основные вызывающие беспокойство моменты в плане создающегося правительства и кандидатов на посты министров?