Пн, 22.04.2019
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Возле эстонской границы пес Феликс поймал пятерых нелегалов

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Пес Феликс.

ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

В субботу, 20 апреля, благодаря бдительности служебного пса Феликса эстонские пограничники задержали пятерых вьетнамцев, нелегально перешедших границу.

Утром субботы Феликс обнаружил свежие следы. Они привели его к окрестностям дома, хозяин которого сообщил, что недавно видел трех подозрительных личностей, передает Rus.ERR со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции и погранохраны.

Ведомые Феликсом пограничники шли дальше по следам, и в пограничной зоне в деревне Веретиня волости Сетомаа были задержаны пять вьетнамцев (четыре мужчины и одна женщина). Собранные доказательства указывали, что задержанные проникли в Эстонию незаконно.

Полиция возбудила уголовное дело, по решению административного суда вьетнамцы были помещены в Центр временного содержания.

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