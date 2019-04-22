Возле эстонской границы пес Феликс поймал пятерых нелегалов

Утром субботы Феликс обнаружил свежие следы. Они привели его к окрестностям дома, хозяин которого сообщил, что недавно видел трех подозрительных личностей, передает Rus.ERR со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции и погранохраны.

Ведомые Феликсом пограничники шли дальше по следам, и в пограничной зоне в деревне Веретиня волости Сетомаа были задержаны пять вьетнамцев (четыре мужчины и одна женщина). Собранные доказательства указывали, что задержанные проникли в Эстонию незаконно.