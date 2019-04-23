Кандидат в министры попался полиции с остаточным опьянением

«Так сложилось, что я очень спешил и не успел утром позавтракать, поэтому на пустой желудок алкометр показал 0,14 промилле», - сказал Куузик ERR.

«Полицейские сочли, что я не представляю опасности для общественности, и мне предложили пройти курсы по дорожному движению. Я воспользовался данной возможностью», - сообщил Куузик.