Кандидат в министры попался полиции с остаточным опьянением

Кандидат в министры внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузик (EKRE) признал в интервью ERR, что в начале марта — утром после дня выборов — остановившие его полицейские зафиксировали у политика остаточное алкогольное опьянение, пишет Postimees.
«Так сложилось, что я очень спешил и не успел утром позавтракать, поэтому на пустой желудок алкометр показал 0,14 промилле», - сказал Куузик ERR.
«Полицейские сочли, что я не представляю опасности для общественности, и мне предложили пройти курсы по дорожному движению. Я воспользовался данной возможностью», - сообщил Куузик.
Он заявил, что руководства EKRE знает о случившемся.