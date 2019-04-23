Вт, 23.04.2019
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Кандидат в министры попался полиции с остаточным опьянением

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Марти Куузик.

ФОТО: Eero Vabamägi

Кандидат в министры внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузик (EKRE) признал в интервью ERR, что в начале марта — утром после дня выборов — остановившие его полицейские зафиксировали у политика остаточное алкогольное опьянение, пишет Postimees.

«Так сложилось, что я очень спешил и не успел утром позавтракать, поэтому на пустой желудок алкометр показал 0,14 промилле», - сказал Куузик ERR.

«Полицейские сочли, что я не представляю опасности для общественности, и мне предложили пройти курсы по дорожному движению. Я воспользовался данной возможностью», - сообщил Куузик.

Он заявил, что руководства EKRE знает о случившемся.

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